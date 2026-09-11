【ＡＩ】小米發布目標說話人語音識別大模型Xiaomi-CocktailASR-1

小米(01810)今日正式發布並開源工業級目標說話人語音識別大模型Xiaomi-CocktailASR-1。據介紹，Xiaomi-CocktailASR-1旨在解決語音識別中的「雞尾酒會」難題。該模型採用端到端LLM架構，以目標說話人的一段參考音頻作為聲紋提示，可在多人同時說話的複雜環境中，精準提取並僅轉錄目標用戶的語音。

《經濟通通訊社11日專訊》