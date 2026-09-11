《中國要聞》工信部：將實施汽車標準提升專項行動，引導企業擺脫低價路徑依賴

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工業和信息化部今日舉行新聞發布會，介紹中國智能網聯新能源汽車產業發展有關情況。工業和信息化部裝備工業一司司長郭守剛在會上表示，下一步將進一步加強部門協同，以釘釘子精神持續推進規範汽車產業競爭秩序工作，為產業高質量發展保駕護航。



一是持續規範產業競爭秩序。深入整治行業網絡亂象，引導規範新車發布和產品測評活動。對變相延長帳期的車企加強督促整改，提升帳款支付規範化、制度化水平。加大對涉嫌違規違法行為的監管執法力度，堅決維護健康有序、風清氣正的市場環境。



二是發揮標準引領作用。實施汽車標準提升專項行動，提升關鍵零部件、整車耐久性和可靠性等標準要求，加快自動泊車、安全事件數據交互等標準制定，推動一批新能源汽車標準「推轉強」，以標準升級和落地實施，引導企業擺脫低價路徑依賴，以技術、品質、服務贏得市場。



三是守牢質量安全底線。會同相關部門深入開展道路機動車輛產品生產一致性和質量提升行動，進一步加強汽車產品創新設計准入審查和測試驗證有關工作，加大產品質量監督檢查力度，對存在問題的汽車企業依法依規嚴肅處理。



四是健全完善制度機制。加快推進《機動車生產准入管理條例》立法進程，健全「有進有出」的動態管理機制。推動汽車生產企業集團化管理，提高資源配置效率，依法依規推動落後產能退出。發揮行業組織功能作用，加強行業自律，共促產業生態建設。

《經濟通通訊社11日專訊》