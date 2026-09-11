【聚焦數據】廣東8月進口同比大漲54.5%，出口增16.7%

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據海關廣東分署消息，廣東外貿進出口連續3個月超萬億元（人民幣．下同）。8月，廣東進出口1.05萬億元，同比增長29.7%，增速較7月提升10.7個百分點。其中，出口6179.5億元，增長16.7%，較7月提升9.7個百分點；進口4280.9億元，增長54.5%，提升13.8個百分點。



數據顯示，今年前8個月，廣東外貿進出口7.54萬億元，同比增長21.7%，佔全國進出口總值的21.7%，較去年同期提升0.7個百分點，規模繼續保持全國第一。其中，出口4.42萬億元，增長11.6%；進口3.12萬億元，增長39.5%；貿易順差1.3萬億元，收窄24.6%。



*前8月廣東集成電路出口增57%，3D打印機出口增1.2倍%*



從產品結構來看，高附加值產品出口比重提升，出口結構向新向綠向智發展。前8個月，廣東出口機電產品3.11萬億元，增長15.7%，佔廣東出口總值的比重提升2.5個百分點至70.5%。其中，集成電路出口3704.9億元，增長57.1%；電工器材3567.9億元，增長24.7%；電腦及其零部件3463.7億元，增長20.5%。此外，鋰電池、電動汽車、3D打印機、數字照相機等新質生產力產品分別出口1260.6億元、357.9億元、114.9億元、97.3億元，增長38.7%、24.5%、1.2倍、58.7%。



*前8月廣東進口電腦及其零部件增95%，銅材進口增33%*



進口需求不斷釋放，外貿發展更趨平衡。單8月，廣東進口增長54.5%，較7月增速加快13.8個百分點，較同期出口增速快37.8個百分點，廣東外貿發展更趨平衡。在當前AI熱潮下，廣東進口高端生產要素產品強勁，滿足了產業生產和升級需求。前8個月，廣東進口集成電路1.25萬億元，增長51.6%，佔廣東進口總值的39.9%；進口電腦及其零部件4677.4億元，增長95.1%；「算力金屬」銅材進口451.6億元，增長33.2%。



*民企進出口增近29%，外企進出口連續19個月正增長*



民營企業主導地位進一步提升，是增長的重要引擎。前8個月，廣東民營企業進出口5.1萬億元，增長28.6%，佔廣東進出口總值的67.7%，佔比較去年同期提升3.7個百分點，對廣東進出口增長的貢獻度達84.5%；外資企業進出口2.21萬億元，增長13.6%，連續19個月保持正增長，佔比為29.3%。

《經濟通通訊社11日專訊》