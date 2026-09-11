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11/09/2026 17:31

【金磚峰會】中國外交部：中印雙方正安排習近平同莫迪舉行雙邊會晤

　　國家主席習近平將於9月12日至13日赴印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤，這將是習近平相隔7年再訪印度。有印度傳媒今日在中國外交部例行記者會上指出，這也將是繼天津之後習近平再次會見印度總理莫迪，「請問中方對此次會晤有何展望？此次會晤對中印關系正常化有何作用？」

　　對此，發言人毛寧表示，中印雙方正在安排習近平主席同印度總理莫迪舉行雙邊會晤，這將是兩國領導人繼喀山、天津會晤之後連續第三年會晤。中方願同印方一道，按照兩國領導人的戰略引領，從戰略高度和長遠角度把握中印關係，加強溝通、增進合作、妥處分歧，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴。

*習近平將在金磚峰會提出中方重要倡議主張*

　　毛寧並指出，金磚是當今世界最重要的新興市場和發展中國家團結合作平台。自成立以來，金磚國家秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，致力於捍衛多邊主義，維護公平正義，謀求共同發展，已經成為名副其實的全球南方第一方陣。中方高度重視並積極參與金磚合作。本次會晤中，習近平主席將出席會議並發表重要講話，同各國領導人就當前國際形勢，金磚機制發展，深化務實合作等重大問題深入交流，提出中方重要倡議主張，為「大金磚」合作高質量發展定向導航。中方願同金磚各方一道努力，助力「大金磚」合作行穩致遠，為推動構建人類命運共同體作出金磚貢獻。
《經濟通通訊社11日專訊》

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