《Ａ股行情》滬綜指低開0.6%，燧原科技上市

滬深股市今早集體承壓，滬綜指低開0.6%，報3910.92點，深成指低開0.98%，創業板指低開0.85%。中國GPU「四小龍」之一的燧原科技(滬:688801)今日科創板上市，早盤開盤價410元（人民幣．下同），較發行價142.18元高近2倍。



以每股定價142.18元、發行4303.5萬股股份計算，燧原科技集資規模料達61.2億元，對應上市市值約612億元。今次發行股份佔發行後總股本10%，最終戰略配售量860.7萬股，約佔總發行量的20%。公司指新股集資額計劃用於五代、六代人工智能芯片系列產品研發及產業化項目，以及先進人工智能軟硬件協同創新項目。



另外，財新披露，早在今年5月中旬有關部門就暫緩了國內新建動力電池、儲能電池項目建設，將透過產能和利用率摸底排查，根據考核結果決定批出下一階段的電池項目建設資格。動力電池、鈉電池等板塊盤初走低。



人民銀行今日進行40億元7天期逆回購，公開市場今日無逆回購到期，即淨投放40億元。本周人行共進行85億元逆回購，對沖本周到期的100億元逆回購，即人行本周共收水15億元。

《經濟通通訊社11日專訊》