《Ａ股行情》滬綜指半日挫1.8%失守3900，有色金屬大跌

滬深昨日低收後今早繼續探底，滬綜指半日挫1.82%報3862.73點，失守三千九關，深成指大跌2.34%，創業板指軟2.04%。滬深兩市上午成交12749億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交放量1833億元或17%，個股跌多升少，兩市共4862隻個股下調。



盤面上，有色金屬大跌，板塊指數半日挫6%，北方銅業(深:000737)及西部礦業(滬:601168)跌停。銅價下跌，此前路透社援引消息人士稱，因擔憂成本上升影響通脹和選情，白宮暫緩決定精煉銅關稅。滬銅期貨早盤跌近3%。



個股方面，燧原科技(滬:688801)今日科創板上市，開盤報410元，隨後高見475元，相比招股價暴漲234%，總市值一度超2000億元；該股半日收178.9%，報396.61元。據燧原科技此前披露，騰訊(00700)為公司第一大客戶，營業收入佔比高達84%，公司產品已在騰訊大量AI業務場景中實現規模化部署。



上漲方面，銀行、石油及電力股逆勢活躍，農業種植也有微弱升幅，PCB概念局部走強。

《經濟通通訊社11日專訊》