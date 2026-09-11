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AH股新聞

11/09/2026 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收低1.18%失三千九，本周跌1.07%連挫兩周

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌1.18%失守3900點，本周累跌1.07%連挫兩周
▷ 滬深兩市成交額1.97萬億元，較上日放量3247億元
▷ 有色金屬板塊跌近4%，MLCC概念股逆市衝高，風華高科漲停

　　A股三大指數全天震盪調整，滬指收盤跌1.18%報3888.11點，失3900點，全周跌幅1.07%，連挫兩周；至於深成指收挫1.08%，創業板指跌0.49%。滬深兩市全天成交額1.97萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3247億元或20%。

　　今日大多數概念板表現疲軟，其中，有色金屬挫近4%，紫金礦業(滬:601899)跌5.4%，西部黃金(滬:601069)跌4.3%；美國加息預期升溫，帶動美元走強，從而削弱黃金的吸引力，金價低位徘徊、午後稍微企穩，投資者關注焦點轉向今日稍晚公布的美國CPI數據。

　　另外，MLCC概念股午後逆市衝高，風華高科(深:000636)升10%封板。內媒分析，MLCC行業正經歷由AI服務器需求驅動的超級景氣周期。龍頭廠商村田重新調整產能配置，近日宣布將停產部分MLCC產品並擴充其他產能，行業供需缺口料持續。

　　值得留意，國家主席習近平周末赴印度出席金磚國家峰會，這將是他七年來首次訪印。此訪備受矚目，有望進一步推動兩國外交關係緩和。近期領導人外訪活動頻仍，早前外電引述消息人士表示，習近平準備本月下旬率領一個規模龐大的商界代表團，隨行出訪華盛頓。此外，中國加快採購美國大豆，據報中儲糧集團本周採購了約100萬噸美國大豆，此舉發生在約兩周後舉行的「習特會」前夕，為兩國經貿關係添上利好一筆。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004510.16-0.84　
上證指數3888.11-1.189581.86
深證成指13471.26-1.0810137.10
創業板指3322.04-0.49　
科創501553.39-1.01　
B股指數292.55-0.721.93
深證B指1161.03-0.190.43

《經濟通通訊社11日專訊》

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