《Ａ股行情》滬綜指收低1.18%失三千九，本周跌1.07%連挫兩周

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A股三大指數全天震盪調整，滬指收盤跌1.18%報3888.11點，失3900點，全周跌幅1.07%，連挫兩周；至於深成指收挫1.08%，創業板指跌0.49%。滬深兩市全天成交額1.97萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3247億元或20%。



今日大多數概念板表現疲軟，其中，有色金屬挫近4%，紫金礦業(滬:601899)跌5.4%，西部黃金(滬:601069)跌4.3%；美國加息預期升溫，帶動美元走強，從而削弱黃金的吸引力，金價低位徘徊、午後稍微企穩，投資者關注焦點轉向今日稍晚公布的美國CPI數據。



另外，MLCC概念股午後逆市衝高，風華高科(深:000636)升10%封板。內媒分析，MLCC行業正經歷由AI服務器需求驅動的超級景氣周期。龍頭廠商村田重新調整產能配置，近日宣布將停產部分MLCC產品並擴充其他產能，行業供需缺口料持續。



值得留意，國家主席習近平周末赴印度出席金磚國家峰會，這將是他七年來首次訪印。此訪備受矚目，有望進一步推動兩國外交關係緩和。近期領導人外訪活動頻仍，早前外電引述消息人士表示，習近平準備本月下旬率領一個規模龐大的商界代表團，隨行出訪華盛頓。此外，中國加快採購美國大豆，據報中儲糧集團本周採購了約100萬噸美國大豆，此舉發生在約兩周後舉行的「習特會」前夕，為兩國經貿關係添上利好一筆。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4510.16 -0.84 上證指數 3888.11 -1.18 9581.86 深證成指 13471.26 -1.08 10137.10 創業板指 3322.04 -0.49 科創50 1553.39 -1.01 B股指數 292.55 -0.72 1.93 深證B指 1161.03 -0.19 0.43

《經濟通通訊社11日專訊》