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AH股新聞

11/09/2026 10:49

《Ａ股焦點》美國FCC禁令落地，未見「易中天」受限，中際旭創漲2.4%

　　當地時間9月10日，美國聯邦通信委員會(FCC)發布邏輯硬體組件的監管規則，未將中國光學模組廠商納入限制名單，一個多月前市場憂慮的情況沒有出現。光模塊三龍頭「易中天」股價個別發展，中際旭創(深:300308)逆市上漲，現價報911.27元（人民幣．下同），升幅2.4%；新易盛(深:300502)也升1.5%，天孚通信(深:300394)則跌2.7%。

　　有關規則將於30日後正式生效，新增限制範圍較窄，設備若使用FCC「Covered List」列名企業的「帶邏輯硬體組件」，恐無法取得授權，FCC也未採納將禁令擴及所有「外國對手」企業組件的激進版本。

　　8月路透社曾報道，美國政府正起草針對中國數據中心設備的新限制，重點直指光學模組並點名中際旭創，此舉令光模組概念股一度大跌。
《經濟通通訊社11日專訊》

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