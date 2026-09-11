【ＡＩ】內地面向全球發布「智能找礦」系統，勘查礦產效率提升逾六成

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

自然資源部今日在2026中國國際礦業大會上，面向全球首次正式發布「智能找礦(AI-OreSeeking)」系統、「智能填圖(AI-GeoMapping)」系統，均由中國地質調查局自主研發。



據介紹，「智能找礦」系統能夠為礦產資源預測評價提供一站式智能化解決方案，標誌著地質找礦工作正式從「經驗驅動」跨入「智能驅動」的全新階段。功能上，「智能找礦」系統擁地質礦產大數據管理、知識管理、數據處理與解譯分析、智能預測評價、找礦大模型五大核心功能。礦種覆蓋方面，系統可應用於金、鐵、銅、鋁、鋰、鈷、鎳、鉛鋅、鉻、鉀鹽、鈾等固體礦產資源調查、勘查與評價工作。



應用成效方面，該系統能夠深度挖掘人工勘查難以察覺的微弱致礦異常信息，有效縮小找礦勘查的目標範圍，大幅降低野外盲目勘查的時間與經濟成本。實測數據顯示，原本需要半年才能完成的礦產預測評價工作，如今僅需一周即可落地，助推全流程工作效率提升60%以上。



「智能填圖」系統則是以人工智能技術全面重塑地質調查作業流程，能夠為全球地質調查領域提供智能化解決方案，全面覆蓋智能預研、智能採集、智能成圖、智能編圖全流程。該系統可應用於區域地質調查、地表基質調查、礦產地質調查、水文地質調查、環境地質調查、生態地質調查、災害地質調查、海洋地質調查、海岸帶地質調查等不同工作場景。除了地表露頭區常規作業區域，該系統尤其適用於複雜艱險環境，包括高海拔深切割山區、森林沼澤、荒漠草原、海陸過渡帶等傳統人力作業難度大、安全風險高的特殊地區。

《經濟通通訊社11日專訊》