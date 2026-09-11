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11/09/2026 14:47

【ＡＩ】AI取代程序員？內地業界指軟件從業者需熟悉本業兼運用AI，「人機協同」已成必備技能

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 工信部召開「人工智能+軟件」專項行動發布會
▷ 中國軟協呂衛鋒指人機協同成軟件從業必備技能
▷ 業界稱複合型人才緊缺，崗位承壓與短缺並存

　　工信部今日召開《「人工智能+軟件」專項行動實施方案》新聞發布會，有記者提到智能編程普及讓一些軟件從業人員感到壓力，社會上也有「人工智能會替代程序員」的討論。

　　中國軟件行業協會副理事長兼秘書長呂衛鋒對此表示，當前這個問題社會關注度很高，他們也高度重視。「需要看到，人工智能推動軟件生產方式變革，軟件人才能力結構與崗位需求隨之調整」。

　　呂衛鋒稱，一方面，編碼執行能力的相對權重在下降。隨著AI代碼生成、自動化測試等開發工具日趨成熟，大量基礎性、重覆性的編碼任務可由機器承擔，純執行類工作的市場價值正在被重新評估。另一方面，需求理解、架構設計等高階能力的要求在上升。這類工作依賴對業務場景的深入把握和對系統全局的判斷，目前更多處於AI輔助而非替代的階段，對人才的經驗積累和抽象能力提出了更高要求。

　　他認為，人機協同已成為軟件從業者的必備技能。這意味著從業者既需具備傳統軟件工程素養，又能熟練運用AI工具完成需求拆解、代碼生成、審查驗證與性能調優等工作鏈路，單一技能背景的開發者將面臨轉型壓力。

*產業升級下，複合型人才更緊缺*

　　他同時強調，複合型人才更為緊缺。在新的生產方式下，能夠跨越技術、業務與AI工具之間的複合型人才，將在產業升級中承擔更關鍵的角色，相關供給在短期內仍存在缺口。

　　他判斷，崗位承壓與人才緊缺或將階段性並存。部分傳統崗位的規模可能因效率提升而收縮，但適應新生產方式的人才供給在短期內並不充足，行業整體面臨結構調整的窗口期。

　　對於行業而言，這一階段性特徵意味著人才培養體系、崗位評價標準與職業發展路徑均需作出相應調整；對於從業者而言，主動升級能力結構、補齊業務理解與AI工具協同的短板，將成為應對行業變化的關鍵。
《經濟通通訊社11日專訊》

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