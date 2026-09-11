《Ａ股評論》滬深股市今日走低，官媒指外圍擾動不改A股內在韌性

A股今日上午調整幅度有所加大，截至午間收盤，上證綜指下跌1.82%，失三千九；深證成指下跌2.34%，科創綜指下跌3.65%，創業板指跌幅也超過2%。午後跌幅均收窄，全日看，上證綜指收跌1.18%報3888.11點；深證成指跌1.08%，科創綜指跌1.45%，創業板指跌0.49%。



據了解，這次市場的擔憂主要來自外圍，包括美伊衝突升級、美聯儲加息預期升溫等，惟隔夜美股跌幅卻沒有A股的大。對於「外圍小跌、A股大跌」，新華財經今日下午發文緩和市場情緒，引述市場專業人士指出，A股今早的跌幅更多來自情緒面的放大，而非估值或盈利的實質變化。



*部分投資者在短期波動中恐慌、跟風操作*



報道認為，在外圍擾動加大的情況下，部分投資者信心仍待修復，容易在短期波動中產生恐慌情緒、跟風操作。更深層次看，市場仍需進一步凝聚對中國資產長期價值的共識。否則，一旦遭遇外部擾動，市場情緒容易因分歧而被放大，進而加劇短期波動。



報道引述受訪專家稱，「外部因素只是短期擾動，真正決定市場韌性的還是社會經濟改革發展成效。總的來看A股基本面、政策面和資金面均穩健向好，外部擾動因素並不改變市場的內在韌性」。對於內在韌性來說，最核心的支撐是中國資產的安全溢價和強勁韌性。



*中證監稱將持續加強穩市場機制建設*



市場專家認為，緩解這種情緒放大效應，關鍵在於進一步增強各方對資本市場內在穩定性的信心。中證監副主席李超昨日在國新辦新聞發布會上表示，今年以來，中長期資金流入A股超過6000億元；下一步，中證監將持續加強穩市場機制建設，以四個更大力度提升資本市場韌性和信心。



對於美聯儲加息，也有專業人士認為不必過度擔憂。東北證券策略團隊負責人張超越表示，即使美聯儲9月加息，其影響也可能相對有限。他認為，當前美國非農就業同比增速僅為0.4%，疊加較高房貸利率的影響，美國核心服務通脹上行壓力仍然有限，連續加息的可能性不大。若美聯儲採取預防性加息，反而可能有助於壓低長端利率，市場或將演繹「利空出盡」邏輯。

《經濟通通訊社11日專訊》