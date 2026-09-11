《中日關係》中國大幅上調日本公民赴華簽證費用，北京強調按對等原則安排

中國駐日本大使館今日發布通知稱，根據簽證費對等安排，自2026年9月14日(下周一)起，對日本公民赴華簽證規費進行調整。中國駐日本大使館官網顯示，調整前，日本公民赴華簽證規費為2250日圓-7500日圓；此次調整後，這項費用大幅增加至16750日圓-50250日圓。



中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問及此事時強調，這次調整是根據對等的原則作出的安排。



此前於6月19日，日本外務大臣茂木敏充宣布，自7月1日起，外國人單次入境簽證和多次入境簽證的費用將分別上漲至15000日圓和30000日圓，而漲價前的費用分別為3000日圓和6000日圓。



這是日本48年來首次上漲簽證費用。由於中日關係惡化，中國赴日旅遊人數大幅下滑。根據日本最新數據，來自中國大陸的遊客連續8個月減少，7月為42.82萬人次，同比跌56.1%，不過仍是日本第三大遊客來源地。日本遊客來源地第一、二位分別是韓國、台灣地區，第四、五位分別為美國、香港特區，四者皆享有赴日短期停留90天免簽證待遇，僅中國旅客赴日仍須申請簽證。

《經濟通通訊社11日專訊》