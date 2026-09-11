【ＦＯＣＵＳ】從Nike暴跌八成，看安踏PUMA新注

【FOCUS】當FILA爆發力不再，安踏(02020)下一增長引擎的希望--彪馬(PUMA)，周五（11日）獲國家市監總局無條件批准其股權收購案。除了乘搭世界盃國家隊球衣第三大供應商的東風，更有與Blackpink成員Rosé的聯乘新款加持，對比即將遭剔出標普100的耐克(Nike)，有何啟示？



*失落潮流，耐克敗走*



30年河東、30年河西，無論頂峰墜落還是谷底翻身，或許短短5年就已足夠。就在周四（10日），耐克股價錄36.55美元新低，較2021年10月歷史高位蒸發八成。無獨有偶，耐克7月通知其內地最大分銷商滔搏(06110)，明年起終止與其線上銷售合作，轉為經大型電商的品牌旗艦店或官網DTC模式。此試圖重建消費者信任之擧，似忽略了其舉步維艱的根本原因，在於產品。



何解？看看Onitsuka Tiger位於東京新宿旗艦店外的人龍，以及上半年按年增長36%的銷售額，足見人氣潮流直指兼具cleanfit和鬆弛的復古風。而耐克的傳統形象，仍停留於厚重寬大的美式街頭風，在熱衷慢跑、山系、匹克球等「輕量戶外」年輕一代的眼中，難以跟「潮」畫上等號。



*極致細分場景全包圍*



而1月獲安踏宣布以現金對價15億歐元收購29.06%股權的彪馬，最為人熟悉的，當屬法拉利經典賽車外套、曼城/AC米蘭球衣等；於剛剛落幕的本屆世界盃，其亦為48支參賽隊伍中的11支提供球衣，為僅次於阿迪達斯、耐克的第三大供應商。就在8月，彪馬與Rosé聯乘的賽車鞋、芭蕾舞鞋開賣，更將其「Y2K」時尚基因放大到極緻。



鑑於此，安踏的「多品牌」策略，即使面臨FILA失速，新引擎「其他品牌」類無疑將完善Descente（滑雪等高端專業運動）、始祖鳥（高端專業戶外）、Kolon Sport（輕奢山系）、MAIA Active（瑜伽運動）、Jack Wolfskin（中高端戶外）、PUMA（潮流運動）等極致細分場景的全面包圍。



*競爭激烈，需求疲軟*



不過，相比2009年收購Full Prospect（擁有中國FILA商標）85%股权、2019年牽頭收購亞瑪芬體育（旗下包括始祖鳥）94.98%股權，安踏對彪馬持股29.06%，即使身為單一大股東亦難免牽涉未來營運策略的磨合甚至妥協。此外，儘管PUMA不乏爆款，但來自Onitsuka Tiger、ON、HOKA等的同類型競爭亦相當激烈。PUMA第二季業績更顯示，其同樣面臨歐洲、北美等地區的消費者需求疲軟。



簡而言之，面對年輕、中產世代愈趨多元的興趣，單一品牌「通吃大眾」的時代已宣告結束 ，但安踏能否憑多品牌場景卡位跑贏？一個略殘酷事實是，安踏股價較2021年高位蒸發達六成。