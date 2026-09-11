《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(10日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中國巨石
|(600176)
|1523.37
|生益科技
|(600183)
|1503.27
|中國船舶
|(600150)
|1299.53
|兆易創新
|(603986)
|1158.56
|寒武紀
|(688256)
|1120.04
|藥明康德
|(603259)
|907.48
|劍橋科技
|(603083)
|817.00
|景旺電子
|(603228)
|804.45
|招商輪船
|(601872)
|771.51
|紫金礦業
|(601899)
|725.28
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4284.79
|中際旭創
|(300308)
|3196.66
|新易盛
|(300502)
|1864.42
|華工科技
|(000988)
|1623.78
|東山精密
|(002384)
|1560.85
|濰柴動力
|(000338)
|1156.29
|天孚通信
|(300394)
|1152.04
|滬電股份
|(002463)
|1020.82
|美的集團
|(000333)
|941.54
|興森科技
|(002436)
|877.26
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》
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