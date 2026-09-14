【國務會議】李強：完善算力基礎設施，積極推進關鍵技術研發

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國務院總理李強11日主持召開國務院常務會議，研究算力網建設有關工作，加強算力資源監測調度和骨幹光纖網絡建設。研究全面系統推進老舊水庫改造提升有關工作。



*加強算力資源監測調度和骨幹光纖網絡建設*



會議指出，算力網是人工智慧發展的基礎支撐。要堅持合理布局、規範有序，進一步完善算力基礎設施，積極推進關鍵技術和裝備研發應用，構建多層次網絡化算力體系。要推動算電協同、算網融合，加強算力資源監測調度和骨幹光纖網絡建設，強化算電設施規劃銜接，加快綠電直連、源網荷儲等項目落地。要更好發揮市場機制作用，支持企業開展科技創新、資源整合和應用推廣，促進供需更好匹配。



*緊盯重點行業領域開展風險隱患排查整治*



會議指出，近段時間一些地方生產安全事故多發，教訓極為深刻。要嚴格屬地管理，落實「三管三必須」要求，進一步壓緊壓實安全生產責任，緊盯重點行業領域深入開展風險隱患排查整治，強化常態化監管執法，嚴肅追責問責，堅決懲處安全生產違法違規行為，牢牢守住安全生產底線，有效遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。



*提高老舊水庫安全能力，「一庫一策」改造*



會議指出，全面提高老舊水庫安全能力。要增強老舊水庫改造提升的針對性有效性，科學優化改造標準，「一庫一策」製定改造方案，嚴把工程質量關，同步提升調度管理、日常管護水準，築牢水庫安全防線。要加強部門協同和要素保障，吸引更多社會資本參與。



會議指出，要聚焦學齡人口變化合理配置教育資源，統籌做好學位供給、師資調配、經費保障等工作，更好滿足各學段渡峰需要。要聚焦國家戰略需求培養優秀創新人才，持續優化學科專業布局、教材體係建設和人才培養模式，提高人才自主培養質量。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》