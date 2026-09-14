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AH股新聞

14/09/2026 09:12

【大國博弈】美國中情局公開對華開展間諜活動，中國商務部：將霸權強盜邏輯攤在陽光下

　　美國中央情報局副局長埃利斯近日公開表示，美方正對中國包括中國企業，開展更廣泛的間諜活動，以應對中國在軍事和經濟領域的「雙重威脅」，特別是將人工智慧、半導體、生物技術等領域的中國企業列為間諜活動的正當目標。

　　中國商務部日前發布答記者問回應稱，注意到有關情況。美方赤裸裸宣稱將中國企業列為間諜活動的正當目標，徹底撕下了情報機構在幕後竊密的遮羞布，將霸權的強盜邏輯攤在陽光下。中方對此表示嚴重關切並堅決反對。

　　商務部稱，美方行徑肆意破壞公平競爭。經濟競爭本是正常的商業活動，領先優勢的獲得是依靠技術、人才和創新的結果。美方泛化國家安全概念，混淆競爭與安全的邊界，甚至將經濟競爭定義為所謂「威脅」，本質是零和博弈的冷戰思維在作祟。美情報機構下場干擾正常經濟競爭，相關做法嚴重損害各國企業經營預期，破壞全球公平競爭的市場環境。

　　商務部並稱，中方正告美方，立即停止對中國包括中國企業的間諜活動，停止一切損害中國主權、安全和發展利益的行為。中方有堅定的意志、豐富的手段，將依據《中華人民共和國反間諜法》等法律法規，堅決採取必要措施，依法嚴懲違法犯罪行為，堅定維護中國企業正當合法權益。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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