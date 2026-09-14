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AH股新聞

14/09/2026 09:15

《駐京專電》北京6G空天地一體實驗室發布，已在星地融合、車聯衛星等領域取得突破

　　據「北京亦莊」發布，近日，2026中國聯通合作夥伴大會連接分論壇在上海舉辦。會上，落地在北京經開區（北京亦莊）的中國聯通研究院，聯合銀河航太、中興數字星雲、藍箭鴻擎等區內企業，共同發布北京6G空天地一體實驗室。

　　北京6G空天地一體實驗室由中國聯通研究院與中國星網牽頭建設。實驗室聚力技術創新、場景落地與生態共建，致力於成為天地一體關鍵技術「策源地」、創新應用「黏合劑」、產業成熟度「試驗田」、科技創新「孵化器」。

　　實驗室成立一年來，已匯聚涵蓋運營商、設備製造商、高校及科研院所在內的20餘家產業鏈核心單位，覆蓋基礎研究、星地融合組網、核心晶片與終端設備、應用場景開發等產業鏈關鍵環節，構建起產學研用深度融合、協同創新的良好發展生態。已在星地融合、車聯衛星、相控陣天線、星間鐳射等領域取得系列突破。

　　中國聯通研究院有關負責人表示，下一步，將繼續發揮北京6G空天地一體實驗室創新平台紐帶作用，聯動政府與產業資源，統籌布局6G空天地一體關鍵技術研究、天地一體通信網絡端到端驗證、空天地一體通信場景應用示範，打通技術攻關-場景應用-產業培育全鏈條，與產業各方共研、共創、共贏，打造區域空天資訊產業創新高地，助力地方經濟社會高質量發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

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