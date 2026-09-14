《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中國巨石
|(600176)
|2563.64
|藥明康德
|(603259)
|2050.96
|兆易創新
|(603986)
|1508.91
|中國船舶
|(600150)
|1470.54
|寒武紀
|(688256)
|1436.87
|生益科技
|(600183)
|1221.11
|景旺電子
|(603228)
|944.61
|永鼎股份
|(600105)
|905.90
|紫金礦業
|(601899)
|888.00
|中天科技
|(600522)
|780.57
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4999.77
|新易盛
|(300502)
|2330.91
|寧德時代
|(300750)
|2249.53
|三環集團
|(300408)
|1704.61
|風華高科
|(000636)
|1612.76
|東山精密
|(002384)
|1358.85
|立訊精密
|(002475)
|1210.26
|天孚通信
|(300394)
|1051.62
|滬電股份
|(002463)
|1004.16
|國瓷材料
|(300285)
|917.51
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》