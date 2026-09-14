《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平出席金磚國家領導人會晤並講話

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平主席引領「大金磚合作」高質量發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

應印度總理莫迪邀請，國家主席習近平將於9月12日至13日赴印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤。一次次金磚國家領導人會晤中，習近平主席圍繞全球治理貢獻中國智慧、闡釋中國方案，為金磚國家推動全球治理體系改革堅定信心、指明路徑。



新版期貨公司監督管理辦法發布，引導期貨公司聚焦主責主業錯位發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國證監會9月11日消息，為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，細化《中華人民共和國期貨和衍生品法》相關規定，證監會對《期貨公司監督管理辦法》進行了修訂，並配套制定了《關於實施〈期貨公司監督管理辦法〉有關事項的公告》。



工信部提出培育壯大智能軟件服務主體

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

工信部網站9月11日消息，工信部近日印發的《「人工智慧+軟件」專項行動實施方案》提出，培育壯大智能軟件服務主體。引導軟件企業向人工智慧應用服務商轉型，增強持續服務和價值交付能力。實施人工智慧中小企業創業支持計劃，重點支持輕量化、專業化的新型軟件服務主體發展，培育一批創業企業和專精特新「小巨人」企業。





《上海證券報》



習近平出席金磚國家領導人會晤第二階段會議並發表重要講話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間9月13日上午，國家主席習近平在新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤第二階段會議，並發表題為《築牢金磚合作根基，壯大全球南方力量》的重要講話。



浦江創新論壇釋放政策利好，上海（長三角）國際科創中心建設提速

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

9月11日至14日，以「共用創新，共塑未來：新一輪科技革命背景下的全球科技共同體使命」為主題的2026浦江創新論壇（第十九屆）在上海舉行。論壇釋放積極訊號：上海（長三角）國際科技創新中心建設將進一步提速，積極融入全球創新網絡和科技治理。



上市公司密集回購增持

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，全球金融市場迎來「超級央行周」。美聯儲將於北京時間9月17日淩晨公布最新利率決議，市場普遍預期加息25個基點，日本央行、英國央行等也將陸續公布決議，長端美債收益率處於歷史高位，外圍情緒擾動加大。一批A股上市公司日前密集發布股份增持、回購安排，向市場傳遞積極訊號。





《證券時報》



習近平出席金磚國家領導人會晤第二階段會議並發表重要講話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間9月13日上午，國家主席習近平在新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤第二階段會議，並發表題為《築牢金磚合作根基，壯大全球南方力量》的重要講話。



加強穩市機制建設，護航資本市場平穩運行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

市場穩定是深化改革的前提，也是改革的重要目標。在近日召開的國新辦新聞發布會上，中國證監會副主席李超表示，「十五五」時期要進一步增強資本市場內在穩定性，持續加強穩市機制建設，不斷壯大市場穩定力量。進一步拓寬中長期資金來源、管道和入市方式，全力維護資本市場平穩運行。



華泰證券：「All in AI」建設一流投資銀行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

作為證券行業數字化轉型的先行者，華泰證券近年來以「All in AI」戰略為牽引，構建全棧式數字金融能力體系，走出了一條從「業務數字化」到「數字業務化」、從「單點突破」到「全面重塑」的進階之路，以扎實的數字化實踐作答金融「五篇大文章」，為培育新質生產力注入強勁的數智動能。