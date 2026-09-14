《神州經脈》新增貸社融均遜預期，M2增速再降，央企帶頭不拖欠中小企

滬綜指今日（14日）低開回升後午後再度下行，滬綜指收低0.07%三連挫，報3885.33點，深成指跌0.64%，創業板指挫1.1%。量能萎縮，滬深兩市全日成交額1.63萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量3426億元或者17%。算力硬件股表現仍穩，培育鑽石板塊收漲3.7%，MLCC概念漲2.8%。農業種植股跌幅靠前，板塊指數挫逾3.7%；半導體全日疲弱。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7071，較上個交易日4時30分收盤價升25點子，全日在6.7039至6.7084之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7698，較上個交易日升45點子，五連升，創2023年2月6日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約620點。



*今日新聞精選*



1. 國家主席習近平周末在印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤期間，與印度總理莫迪舉行了會晤，是中印兩國領導人連續三年成功會晤。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，「會晤達成的最重要共識就是中印要做夥伴」。雙方同意相互支持彼此擔任金磚主席國，推動全球南方合作，促進世界多極化，做動盪世界中的穩定進步力量。



2. 法國國際廣播電台報道，美國總統特朗普周日（13日）在愛爾蘭訪問期間向記者表示，他「並不擔心」中國國家主席習近平可能會取消即將在美國舉行的峰會。特朗普稱，「我們關係很好，他想和睦相處，我們也希望如此，我們會相處得很好。」早前日本共同社報道稱，中國要求美方不要在峰會前批准新的對台軍售，否則中方有意取消原定本月稍晚舉行的兩國元首會晤。



3. 人民銀行公布，8月末，廣義貨幣(M2)餘額356.81萬億元，同比增長7.5%，增速略低於預期的7.6%，並較7月的7.7%進一步放緩，創2025年3月以來近一年半新低。2026年前八個月社會融資規模增量累計為23.91萬億元，比上年同期少2.64萬億元。據此計算，8月社會融資規模增1.66萬億元，遜於市場預期的2.04萬億元。此外，8月新增人民幣貸款600億元，遠遜於市場預期的4000億元。



4. 統計局將於明日公布中國8月工業增加值、投資和消費數據。路透綜合約40家機構預估中值顯示，中國8月規模以上工業增加值同比增速料從7月的4.5%升至4.8%；1-8月固定資產投資同比預計繼續下行，累計降幅從6.7%進一步擴大至7.2%。同時，暑期出行旺季帶動服務消費表現良好，但汽車等商品消費仍構成拖累，預計8月社會消費品零售總額同比增速僅從0.6%略升至0.8%。



5. 北京市進一步收緊無人機管理規定，繼早前禁飛禁售後，新修訂的《北京市無人駕駛航空器管理規定》再增「全域禁存」原則，禁止持有、存放無人駕駛航空器及其核心部件，於今年11月15日起施行。為方便北京市民合規處置現有無人機，除市民自行攜帶設備出京外，北京市提供現場回購、報廢回收、寄遞出京三種方式完成無人機處置。



6. 廣汽集團(02238)(滬:601238)今早緊急停牌，根據上交所信息，廣汽集團是因為重要事項未公告，將全日停牌。該公司A股在開市前已停牌，H股則在9時30分起才停牌，暫停交易前報2.325元，抽升8.65%。據財新引述知情人士報道，在主管部門推動下，中央車企一汽集團正推進入股廣汽集團的計劃，可能透過資產劃撥等方式取得廣汽股權並形成聯營關係。



7. 中國商務部等八部門印發《促進智能家居消費行動方案》的通知稱，按照2026年消費品以舊換新政策部署，支持地方結合實際自主合理確定智能家居產品補貼品類、補貼標準。《方案》指出，擴大優質智能家居供給，結合推進數字家庭全產業鏈場景培育和開放等工作，鼓勵生產企業加強智能家居產品研發，支持家居賣場、購物中心等設立智能家居體驗中心等。



8. 國務院辦公廳早前印發《關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知》，國新辦今日舉行記者會介紹相關情況，國務院國資委財管運行局負責人裴仁佺表示，主要推動央企從三個方面帶頭行動：一是「帶頭不違約拖欠」，對發現的違約拖欠積極籌措資金，確保及時支付；二是「帶頭是帶頭少開票、多付現」，嚴禁開具6個月以上的「票證」；三是「帶頭打破不合理的行規和慣例」。