《鍾之日記》恒指反覆向上，醫藥全線造好

9月14日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



亞太股市今早普遍疲軟，港股跌勢未止，恒指再低開逾百點。智譜(02513)配股抽水，導致股價重挫；不過生物醫藥股造好，汽車股亦上揚，大市反覆向上。恒指最終全日收報24917，升111點或0.5%，主板成交超過1926億元。



*滬指跌0.07%三連挫，兩市成交縮量逾3400億*



滬綜指今日低開回升後午後再度下行，滬綜指收低0.07%三連挫，報3885.33點，深成指跌0.64%，創業板指挫1.1%。量能萎縮，滬深兩市全日成交額1.63萬億元人民幣，較上一個交易日縮量3426億元人民幣或者17%。



盤面上，算力硬件股表現仍穩，培育鑽石板塊收漲3.7%，MLCC概念漲2.8%，雙星新材(深:002585)二連漲停，黃河旋風(滬:600172)升停封板。汽車板塊方面，山子高科(深:000981)一字漲停，今日收報2.85元；山子高科擬借關聯公司太乙聖蓮斥30億元救哪吒汽車，入主其母公司合眾新能源，取得約70.62%股權。至於農業種植股跌幅靠前，全日挫逾3.7%；半導體表現疲弱，長鑫科技(滬:688825)跌近4%。



國家統計局將於明日公布中國8月工業增加值、投資和消費數據。路透援引機構預估，8月規模以上工業增加值同比增速料從7月的4.5%升至4.8%；1-8月固定資產投資同比預計繼續下行，累計降幅從6.7%進一步擴大至7.2%；同月社會消費品零售總額同比增速，僅從0.6%略升至0.8%。



*大行看好行業復甦，生物醫藥股集體上揚*



高盛發表研報指，今年第二季及上半年業績顯示，內地CRO/CDMO（藥廠委外服務）行業正明確復甦，企業盈利超出預期、上調指引及訂單強勁；與此同時，生物科技公司上半年盈利轉正，商業拓展收入及營運槓桿亦獲支持，吸引投資者目光，市場對反貪腐行動的擔憂亦有所緩解。



高盛對藥明康德(02359)、藥明合聯(02268)、凱萊英(06821)、康龍化成(03759)給予「買入」評級，對藥明生物(02269)則給予「中性」評級。



生物醫藥板塊全線走高，翰森製藥(03692)收漲5.1%，報34.4元，為今日表現最佳藍籌；藥明康德揚4.8%，報197.9元，為升幅排名第二藍籌，同系藥明生物升4.6%，藥明合聯彈5.1%；此外，凱萊英急升逾14%，康龍化成漲近7%，信達生物(01801)升逾3%。



另外，中國生物製藥(01177)以44.8億元人民幣，收購正大天晴5%股權。交易完成後，公司對正大天晴的有效持股將由60%增至65%。收購作價相當於約19倍過去12個月市盈率。高盛表示，交易具策略吸引力，可在較香港上市同業約26倍市盈率折讓下，增加對集團核心盈利及創新引擎的敞口。中國生物製藥今日升4.3%，報5.475元。



泰格醫藥(03347)方面，公司上周五（11日）公布中證監對其聯合創始人葉小平及曹曉春的調查結果，浙江監管局擬對葉、曹二人分別處以警告，並各罰款50萬元人民幣。該調查涉及二人在公司持股變動中涉嫌違反信息披露義務。花旗指出，調查結果與該行先前預期一致，並消除監管不確定性。該行維持對泰格醫藥訂單增長及盈利可見度的正面看法，重申「買入」評級及其首選股地位。泰格醫藥今日收升7.7%，報44.58元。



*智譜收挫9%，配股兼發債抽水394億*



繼7月配股集資超300億元後，人工智能大模型股智譜(02513)再次配售股份及發行可換股債券集資約394億元。今日智譜股價下挫，最多跌10.5%，低見710元，最終全日收低9%報721元。另一大模型概念股MiniMax(00100)也受累跌6.5%。



智譜上市不足10個月兩度配股，本次配售最多2196.5萬股新H股，佔擴大後已發行股份數目的約4.5%；每股配售價714元，較上周五（11日）收市價793元折讓9.96%，所得款項總額約156.83億元，淨額約156.64億元。



此外，智譜發行201.4億元人民幣於2027年到期的美元結算零息可換股債券，所得款項總額預期約30.16億美元(約236.48億元），淨額約30.11億美元(約236.1億元)，合共集資最多約393.6億元。



據悉，智譜擬將配股及發債所得款項淨額中，60%將用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練(Fully Self Training)體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級；15%將用於支持公司的業務拓展計劃；餘下25%將用於優化資本結構、補充日常運營所需資金等。



國內AI大模型企業開疆闢土、高歌猛進的同時，美國同行則出言警示AI發展的安全問題。Anthropic執行長Dario Amodei上周六（12日）發布長文，呼籲整個AI行業放緩先進模型的發展步伐。他同時提到，「不希望美國煞車的時候，中國踩油門」，因此認為可採取措施來維護美國領先優勢，例如禁止對華出售先進晶片或半導體製造設備；打擊中國企業蒸餾行為等。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。