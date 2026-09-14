【ＡＩ】豆包手機助手發布消費者版本，首款新機9月16日發售

9月14日，豆包手機助手消費者版本正式發布。相比去年底推出的技術預覽版，此次消費者版本進一步強化交互、任務執行、本地記憶及檢索等能力，首個版本將搭載於努比亞NaviX Ultra手機，目前已開啟預約，並將於9月16日正式發售。



據介紹，交互體驗是此次豆包手機助手消費者版本重點介紹的基礎能力之一。消費者版本支持語音、AI鍵等多種喚醒方式，其中專屬AI鍵帶有指紋鑑權能力，完成本人驗證後無需二次解鎖，即可調用助手執行相關任務。語音喚醒方面，豆包手機助手也針對遠場、內噪和嘈雜環境等場景進行了優化。



*支援屏幕理解，第三方應用可設定操作邊界*



豆包手機助手同時支持屏幕上下文理解。用戶無需截圖或切換應用，助手可結合當前屏幕內容繼續完成任務。例如，用戶打開相機對準室內環境後，可以直接要求豆包根據裝修風格、尺寸和價格條件，在電商平台尋找符合要求的商品。



針對GUI（圖形用戶界面）智能體與第三方應用之間的操作邊界，豆包手機助手推出屏幕自動化操作聲明協議SAEP(Screen Automation Execution Protocol)，並啟動為期30天的規則公示。根據該協議，第三方應用可自主聲明允許或拒絕AI助手在應用內執行屏幕自動化操作；對於明確拒絕相關操作的第三方應用，豆包手機助手表示不會進行自動化操作。

《經濟通通訊社14日專訊》