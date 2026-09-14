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AH股新聞

14/09/2026 17:24

《中國要聞》兩部門印發緊急採購辦法，鼓勵優先採購有利中小企發展等產品

　　據應急管理部消息，為增強應對突發事件和其他不可抗力事件的能力，財政部、應急管理部近日印發《緊急採購管理暫行辦法》（下稱《辦法》），自10月1日起施行。在保證採購需求和時效性的前提下，《辦法》鼓勵採購人優先採購有利於落實促進中小企業發展、支持科技創新、保護環境、促進綠色低碳循環發展、扶持不發達地區和少數民族地區等政策目標的貨物、工程和服務。

*原則上應當採購本國產品，鼓勵預付比例至少40%*

　　《辦法》明確，緊急採購原則上應當採購本國貨物、工程和服務。採用競爭性採購方式的，在採購活動中按照國務院有關規定對本國產品給予價格評審優惠。確需採購進口產品的，採購人自行確定並組織實施後，報主管預算單位備案，無須獲得設區的市、自治州以上人民政府財政部門的批准。

　　至於資金安排方面，採購人應當按照合同約定的資金支付方式、時間和條件，及時向供應商支付合同資金。對於有預付安排的合同，鼓勵採購人將合同預付款比例提高到百分之四十以上，保障緊急採購活動有序開展。
《經濟通通訊社14日專訊》

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