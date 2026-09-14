【金磚峰會】習近平就深化金磚合作提出5項倡議，率先建設金磚國家AI開源專區

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中國國家主席習近平過去周末在印度新德里出席金磚國家領導人會議，並發表兩段重要講話。當地時間9月13日，習近平就深化金磚國家合作提出多項倡議，包括人工智能開源普惠倡議、貿易投資便利化倡議、數字產業合作倡議和智能製造合作倡議等；提議建設金磚國家特殊經濟區夥伴關係，設立智能門戶，開展政策對接；並培育一體化大市場。



新華社引述他在金磚國家領導人第18次會晤第二階段會議時指出，「大金磚」要有大作為、實現大發展，就必須築牢務實合作根基。要發揮背靠新興市場、聯結全球南方的優勢，堅持開放合作、互利共贏，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育一體化大市場，打造創新孵化器，升級傳統產業，發展新興產業，布局未來產業。



為此，習近平提出5項倡議。一是人工智能開源普惠倡議。中方將率先建設金磚國家人工智能開源專區，支持大語言模型開發和應用合作，開展人工智能專題研修培訓，構建人工智能開放生態。二是貿易投資便利化倡議。中方提議建設金磚國家特殊經濟區夥伴關係，設立智能門戶，開展政策對接，打造開放發展新高地。中方將於明年舉辦金磚國家服務貿易論壇。



三是數字產業合作倡議。中國將推動建立金磚國家數字產業雲平台，開展數字技能培訓、技術交流、產業對接，共促數字經濟發展。四是智能製造合作倡議。中方願通過實施倡議，協助金磚國家建設智能工廠，打造標準規範體系，共同推動製造業轉型升級。



五是科技育才倡議。中方提議建立金磚國家工程師培養聯盟，開展工程師聯合培養和能力標準互認。中方將實施金磚國家青年科創交流計劃，培養更多高端科創人才。



習近平還強調，全球南方國家要共同捍衛國際法治。要高舉多邊主義旗幟，維護聯合國權威和作用，支持多邊機構改革增效，推動世界貿易組織改革保持正確方向，改革完善國際金融架構，提高發展中國家代表性和發言權。



*中方願為實現中東海灣地區和平發揮應有作用*



此外，新華社報道引述他周六（12日）在金磚國家領導人第18次會晤第一階段會議時指出，金磚國家要反對冷戰思維和陣營對抗，反對侵犯別國主權、干涉別國內政，建設性參與熱點問題解決，為尋求標本兼治之道作出金磚獨特貢獻。中國願同金磚成員一道，為實現中東海灣地區和平安寧發揮應有作用。



中東海灣局勢仍在複雜演變。這場戰事給地區各國人民造成嚴重損失，也不符合國際社會共同利益。習近平提出維護和促進中東和平穩定的4點主張，旨在呼籲緩局降溫、止戰促和。有關各方要堅持政治解決方向，推動實現永久全面停火。



習近平還提到，金磚國家要推動構建更加公正合理的全球治理體系，維護聯合國權威；支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，抵制一切形式的保護主義措施；引領網絡、外空、深海等新疆域全球治理，提升全球南方國家話語權。

《經濟通通訊社14日專訊》