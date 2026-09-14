《中印關係》習近平與莫迪會晤，中印倡彼此成就發展

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當地時間9月12日下午，中國國家主席習近平在印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤期間會見印度總理莫迪。兩國領導人坦誠深入交換意見，就中印要做夥伴達成重要共識。習近平表示，中國始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中印關係；中印兩國國情不同，完全可以取長補短、相互支持、彼此成就、共同發展。



習近平指出，中印兩國機制性交往逐步恢復，合作清單不斷拉長，雙邊貿易額再創新高。這一局面來之不易，值得珍惜。面對變亂交織的國際形勢，中國和印度作為世界上人口最多的兩個國家和全球南方重要成員，肩負重要責任。雙方要攜手推動「大金磚合作」高質量發展，為促進世界和平穩定和發展繁榮提供更多正能量。



*中方倡拓展人文、直航等合作，平衡解決經貿關切*



習近平就推動中印關係行穩致遠談了四點看法。第一，以客觀理性的戰略認知校準方向。中印兩國是合作夥伴而不是對手，互為發展機遇而不是威脅。第二，以合作共贏理念相互成就。雙方應聚焦發展這個最大公約數，加強友好交往和互利合作。拓展人文、直航等合作，有效改善兩國關係民意基礎。平衡解決彼此經貿關切，推動兩國經貿關係健康穩定發展。



第三，以互尊互諒的政治智慧排除干擾。致力於雙邊關係和邊界問題雙軌並進、相互促進，維護邊境地區和平安寧。



第四，以開放包容的多邊協作兼濟天下。相互支持彼此擔任金磚主席國，加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架內協作，同舟共濟應對全球性挑戰，旗幟鮮明捍衛國際公平正義。



*莫迪重申涉藏涉台立場不變，不允許境內反華活動*



莫迪則表示，印方始終從戰略高度和長遠角度看待中印關係，願同中國做夥伴而不是對手，將彼此發展視為機遇而非挑戰。印方願在相互尊重、相互信任基礎上，同中方保持高層交往，加強戰略溝通，促進互利合作，密切人文交流，推動兩國關係得到更大發展。



另外，莫迪也提到，印方堅持獨立自主的外交政策，發展對華關係不受第三方影響。印方在台灣、涉藏問題上的政策和立場沒有改變，不允許任何勢力在印度從事反華活動。



這是習近平七年來首次訪問印度。此訪備受矚目，有望進一步推動這兩個鄰國之間的外交關係緩和。不過，路透引述分析人士指出，兩國企業仍面臨諸多障礙，包括因監管規定而停滯的投資項目、簽證審批延遲以及工業設備限制等，這凸顯出外交改善與經貿發展之間的差距。

《經濟通通訊社14日專訊》