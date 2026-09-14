《中國監管》北京收緊無人機管控「全域禁存」，市民可報廢回收、寄遞出京

北京市進一步收緊無人機管理規定，繼早前禁飛禁售後，新修訂的《北京市無人駕駛航空器管理規定》再增「全域禁存」原則，禁止持有、存放無人駕駛航空器及其核心部件，於今年11月15日起施行。為方便北京市民合規處置現有無人機，除市民自行攜帶設備出京外，北京市提供現場回購、報廢回收、寄遞出京三種方式完成無人機處置。



今年6月，一架雙座輕型飛機撞上北京第一高樓中信大廈（又稱「中國尊」），導致飛行員死亡，另有13人受傷。事件引起熱議，被指曝露維安漏洞。



自9月12日至10月31日，市民若選擇現場回購進行設備處置，政府補貼為回購成交價30%，每台上限3000元（人民幣．下同）；報廢回收補貼每台200元。11月1日至11月14日選擇現場回購，政府補貼為回購成交價15%，每台上限1500元；報廢回收補貼每台100元。公安機關將開展巡查檢查，對逾期未完成轉移出京、違規私存行為，嚴格依法查處。



對此，北京有無人機愛好者抱怨「很受傷」，「以後帶去外地旅遊飛也不行了」；也有人稱讚新規讓北京「更安全」。另外，北京及周邊地區下周日（20日）起劃設禁飛區。

《經濟通通訊社14日專訊》