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AH股新聞

14/09/2026 15:03

【提振消費】商務部等發文促進智能家居消費，支持地方合理確定補貼方案

　　中國商務部等八部門印發《促進智能家居消費行動方案》的通知稱，按照2026年消費品以舊換新政策部署，支持地方結合實際自主合理確定智能家居產品補貼品類、補貼標準。

　　《方案》指出，擴大優質智能家居供給，結合推進數字家庭全產業鏈場景培育和開放等工作，鼓勵生產企業加強智能家居產品研發，支持家居賣場、購物中心等設立智能家居體驗中心等。加快培育一批誠信經營、服務規範的大型家裝企業和平台，推出個性化、多樣化裝修套餐。加快打造一批基於國內開源操作系統的智能家居軟硬件產品和一體化解決方案。

*加快制定相關國標，明確新建全裝住宅設基本智能產品*

　　另外，鼓勵金融機構圍繞家居家裝等消費需求，開發多樣化的消費金融產品與服務。用好個人消費貸款財政貼息政策，引導金融機構加大對智能家居消費等貸款支持力度，積極支持消費者購買智能家居相關產品。

　　《方案》還提出發展適老化智能家居，推廣家庭服務機器人、健康監測、智能照護等適老化產品；並要加快制定實施智能家居互聯互通等強制性國家標準，對新建全裝修住宅，明確戶內設置基本智能產品要求。
《經濟通通訊社14日專訊》

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