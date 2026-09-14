【數據前瞻】機構料中國8月工業增加值、消費同比增速均擴，首8月固投恐再降

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國家統計局將於明日公布中國8月工業增加值、投資和消費數據。路透綜合約40家機構預估中值顯示，得益於新經濟保持高景氣以及出口穩健增長，中國8月規模以上工業增加值同比增速料從7月的4.5%升至4.8%；1-8月固定資產投資同比預計繼續下行，累計降幅從6.7%進一步擴大至7.2%。同時，暑期出行旺季帶動服務消費表現良好，但汽車等商品消費仍構成拖累，預計8月社會消費品零售總額同比增速僅從0.6%略升至0.8%。



*浙商證券：AI產業鏈等出口仍是工業增長核心支撐*



浙商證券宏觀研究團隊李超、林成煒預計，8月經濟呈現需求邊際回暖、總量低位企穩、結構分化延續的運行特徵。該團隊預計，8月工業增加值同比或增長4.5%，高技術製造業和裝備製造業保持較快增長，AI產業鏈、集成電路和機電產品出口仍是工業增長的核心支撐，但建築業、地產及傳統行業景氣偏弱。



對於消費的表現，李超、林成煒認為，暑期出行及居民流動改善帶動消費弱修復，預計8月社零同比增長0.7%，但汽車仍維持較大幅度負增長，家電、家具等以舊換新品類受高基數壓制，居民內生消費動能仍然有限。



中國乘聯分會上周公布數據顯示，8月乘用車零售同比連續第11個月下滑，且降幅擴大至23.6%。



*招商宏觀：房企投資意願短期難有明顯修復*



投資方面，招商宏觀張靜靜團隊預計，1-8月固定資產投資同比降幅擴大至7.0%左右。房地產仍是主要拖累，房企投資意願短期難有明顯修復；基建方面，雖然財政資金開始加速投放，但實物工作量尚未明顯加快。製造業中設備更新、電子信息及高技術產業仍具韌性，但不足以對沖地產與傳統基建的下行。

《經濟通通訊社14日專訊》