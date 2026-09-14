【聚焦數據】內地8月新增人民幣貸款600億，遠遜預期

人民銀行公布，​​​​​前八個月人民幣貸款增加10.44萬億元（人民幣．下同）。按上月公布的前七個月人民幣貸款增加10.38萬億元計算，即8月新增人民幣貸款600億，遠低於市場預期的4000億元；7月新增人民幣貸款為負3400億元。



8月末，本外幣貸款餘額286.15萬億元，同比增長4.8%。月末人民幣貸款餘額282.35萬億元，同比增長4.9%。前八個月，分部門看，住戶貸款減少1.03萬億元，其中，短期貸款減少1.05萬億元，中長期貸款增加188億元；企（事）業單位貸款增加11.26萬億元，其中，短期貸款增加4.18萬億元，中長期貸款增加5.64萬億元，票據融資增加1.29萬億元；非銀行業金融機構貸款減少4380億元。8月末，外幣貸款餘額5602億美元，同比增長1.5%。前八個月外幣貸款增加151億美元。



存款方面，8月末，本外幣存款餘額355.77萬億元，同比增長7.8%。月末人民幣存款餘額347.67萬億元，同比增長7.7%。前八個月人民幣存款增加18.99萬億元。其中，住戶存款增加6.99萬億元，非金融企業存款增加1.85萬億元，財政性存款增加2.06萬億元，非銀行業金融機構存款增加6.32萬億元。8月末，外幣存款餘額1.19萬億美元，同比增長17.3%。前八個月外幣存款增加1342億美元。

《經濟通通訊社14日專訊》