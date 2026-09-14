【聚焦數據】內地8月末社融規模存量464.8萬億元，同比增長7.2%

人民銀行公布，初步統計，2026年8月末社會融資規模存量為464.8萬億元（人民幣．下同），同比增長7.2%。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額278.63萬億元，同比增長5%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額1.23萬億元，同比增長3.1%；委託貸款餘額11.26萬億元，同比增長1%；信託貸款餘額4.58萬億元，同比增長1.9%；未貼現的銀行承兌匯票餘額2.01萬億元，同比下降5.1%；企業債券餘額36.71萬億元，同比增長9.7%；政府債券餘額103.69萬億元，同比增長13.5%；非金融企業境內股票餘額12.67萬億元，同比增長5.7%。



從結構看，8月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的59.9%，同比低1.3個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比持平；委託貸款餘額佔比2.4%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.4%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.9%，同比高0.2個百分點；政府債券餘額佔比22.3%，同比高1.2個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.7%，同比低0.1個百分點。

《經濟通通訊社14日專訊》