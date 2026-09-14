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AH股新聞

14/09/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開0.54%，習近平倡金磚國家人工智能普惠開源

　　中美科技戰正酣，中國國家主席習近平在金磚國家峰會上描繪北京在人工智能領域的願景，試圖構建開放生態，與Anthropic等美國開發商傾向封閉的態度截然不同。滬深股市今早低開，滬綜指低開0.54%，報3867.02點，深成指低開1.03%，創業板指低開1.29%。

　　美國AI巨頭Anthropic執行長Amodei周六（12日）呼籲放慢先進人工智能模型開發速度，隨後，OpenAI執行長Sam Altman和SpaceX AI的馬斯克先後表示讚同。市場人士預計這可能短期內打壓芯片股及AI供應鏈股票。

　　而中國領導人在金磚峰會的表態，則力主推進發展，誓要在這一未來關鍵產業與美國爭奪影響力。習近平稱，中國將領導創建金磚國家人工智能開源專區。支持大語言模型開發和應用合作，並為主要新興經濟體俱樂部的成員舉辦人工智能研討會和培訓課程，構建人工智能開放生態。A股算力概念盤初走揚，但芯片硬件股跌幅靠前。

　　另外，人民銀行今日7天期逆回購操作量為零。同日，人行開展5040億元隔夜逆回購操作。公開市場有5億元逆回購到期，即今日淨投放5035億元。本周公開市場將有85億元逆回購到期。
《經濟通通訊社14日專訊》

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