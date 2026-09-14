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AH股新聞

14/09/2026 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.16%，醫藥、培育鑽石概念走強

　　滬綜指早盤走勢反覆，先跌後回，上午微升0.16%報3894.28點，深成指跌0.25%，創業板指軟0.47%。滬深兩市半日成交11043億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少1706億元或13%。

　　盤面上，醫藥股遙遙領先，指數半日漲2.08%，萬邦醫藥(深:301520)、津藥藥業(滬:600488)升停。培育鑽石概念亦彈，黃河旋風(滬:600172)漲停，英諾激光(深:301021)升15.6%。MLCC概念等算力硬件股拉升，國務院總理李強11日主持召開國務院常務會議，研究算力網建設有關工作，提到要加強算力資源監測調度和骨幹光纖網絡建設。

　　下跌方面，農牧種植股再度下挫，軍工板塊亦頹。半導體股多數走跌，沐曦股份(滬:688802)上午跌4%，長鑫科技(滬:688825)收低3%。Anthropic執行長Amodei呼籲AI企業有意識地放緩提升模型能力的步伐，為管理風險爭取更多時間。該提議獲包括馬斯克和OpenAI的Altman等支持。分析指消息短期打擊芯片半導體及AI應用股票的表現。
《經濟通通訊社14日專訊》

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