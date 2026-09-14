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AH股新聞

14/09/2026 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.07%三連挫，兩市成交縮量逾3400億元

　　滬綜指今日低開回升後午後再度下行，滬綜指收低0.07%三連挫，報3885.33點，深成指跌0.64%，創業板指挫1.1%。量能萎縮，滬深兩市全日成交額1.63萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量3426億元或者17%。

　　盤面上，算力硬件股表現仍穩，培育鑽石板塊收漲3.7%，MLCC概念漲2.8%，雙星新材(深:002585)二連漲停，黃河旋風(滬:600172)升停封板。汽車板塊方面，山子高科(深:000981)一字漲停，今日收報2.85元；山子高科擬借關聯公司太乙聖蓮斥30億元救哪吒汽車，入主其母公司合眾新能源，取得約70.62%股權。

　　下跌方面，農業種植股跌幅靠前，板塊指數挫逾3.7%；半導體全日疲弱，沐曦股份(滬:688802)跌5.7%，長鑫科技(滬:688825)跌近4%。

　　統計局將於明日公布中國8月工業增加值、投資和消費數據。路透社綜合約40家機構預估中值顯示，8月規模以上工業增加值同比增速料從7月的4.5%升至4.8%；1-8月固定資產投資同比預計繼續下行，累計降幅從6.7%進一步擴大至7.2%；同月社會消費品零售總額同比增速，僅從0.6%略升至0.8%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004480.08-0.67　
上證指數3885.33-0.077792.81
深證成指13384.57-0.648498.94
創業板指3285.58-1.10　
科創501528.27-1.62　
B股指數295.97+1.171.13
深證B指1165.44+0.380.34

《經濟通通訊社14日專訊》

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