《Ａ股焦點》龍版傳媒復牌開盤跌停，強調AI視頻業務對公司業績無顯著影響

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

龍版傳媒(滬:605577)完成股票交易異常波動停牌核查，今日復牌後開市即跌停，報16.8元（人民幣．下同）。



龍版傳媒11日公告稱，公司股票在8月31日至9月8日期間累計漲幅約為93.47%，股價累計漲幅偏離基本面，因此申請公司股票自9月9日開市起停牌，停牌期間公司就股票交易風險的相關事項完成了核查，將於9月14日開市起復牌。



龍版傳媒稱，經核查，公司目前生產經營活動正常，除已披露事項外不存在其他未披露的可能對股票價格產生重大影響的信息。經自查，公司AI視頻業務6月產生營收約80元，7月產生營收約7.5萬元，佔2025年公司營業收入的比例不足0.01%，目前對公司業績無顯著影響，預計未來亦不會對公司業績產生顯著影響。



*AI漫劇播放量1.2億、收入僅80元引爭議*



龍版傳媒於8月26日披露的2026年半年度報告中稱，「首部AI漫劇《穿越1988》完成170集製作上線，全網播放量突破1.2億，紅果熱度值超4000萬」。受此消息帶動，龍版傳媒股價自8月31日起連續漲停。



不過，公司在9月2日及3日發布的公告中稱，AI影片業務未產生營業收入；而9月4日披露的風險提示公告則改稱，該業務6月營收約80元、7月營收約7.5萬元，佔經審計2025年公司營業收入不足0.01%。上交所4日向龍版傳媒及時任董事會秘書孫福軍發出監管警示，指公司在AI影片業務的信息披露中存在不準確、風險揭示不充分及前後不一致等問題，或對投資者決策產生誤導。



針對1.2億播放量與80元營收之間的巨大反差，龍版傳媒回應內媒查詢時指，公告中披露的「AI視頻業務6月產生營收約80元」確定來自AI漫劇《穿越1988》，並解釋稱因該劇當月上線時間較晚，收入較低可以理解。

《經濟通通訊社14日專訊》