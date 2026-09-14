《Ａ股焦點》廣汽A股緊急停牌，據報一汽集團或將入股

廣汽集團(02238)(滬:601238)今早緊急停牌，根據上交所信息，廣汽集團是因為重要事項未公告，將全日停牌。該公司A股在開市前已停牌，H股則在9時30分起才停牌，暫停交易前報2.325元，抽升8.65%。



據財新引述知情人士報道，在主管部門推動下，中央車企一汽集團正推進入股廣汽集團的計劃，可能透過資產劃撥等方式取得廣汽股權並形成聯營關係。



一汽與廣汽的重組事項已醞釀接近兩年，惟目前具體入股方式及持股比例仍未確定，雙方至今亦未公開相關事宜。此前，該事項遭遇較大阻力，沒有繼續推進。現在，隨著行業競爭形勢變化，雙方合作又有了新的契機。



*內媒致電廣汽獲覆「收市後將發重要公告」*



對於緊急停牌，內媒第一財經記者以投資者身份致電廣汽集團查詢，工作人員回應稱，「停牌是今天上午緊急發生的，因為今天收市後將發布一個重要公告，但具體時間待定，公告內容暫時無法透露」；對於「一汽與廣汽將進行持股聯營或戰略重組」的消息，對方則未有回應。



廣汽集團當前正處於業績低谷。2025年，該集團共銷售汽車172.15萬輛，同比下滑14%。2026年上半年，情況並沒有好轉，廣汽集團銷量同比回升2.35%，營收亦同比增9.38%，但該公司歸母淨虧損同比擴大75.98%，增至44.67億元人民幣。

《經濟通通訊社14日專訊》