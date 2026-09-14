《Ａ股焦點》山子高科開盤漲停，擬借關聯公司太乙聖蓮斥30億救哪吒汽車

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哪吒汽車母公司合眾新能源的破產重整計劃披露新進展。9月11日，合眾新能源破產重整案第四次債權人會議以線上形式召開，《重整計劃（草案）》顯示，浙江太乙聖蓮企業管理合夥企業（有限合夥）擬出資30億元（人民幣．下同），取得合眾新能源約70.62%的股權。其中，11.67億元用於清償相關債權和破產費用，剩餘18.33億元用於補充流動資金。



《重整計劃（草案）》提及，太乙聖蓮是本次重整專設主體，其管理團隊有豐富的汽車產業運營經驗和破產重整經驗，曾完成零部件行業上市公司破產重整。



工商登記信息顯示，太乙聖蓮成立於2026年4月，由浙江山子控股有限公司和浙江山子玉虛科技有限公司合夥組建，前者實控人為山子高科(深:000981)董事長葉驥，後者實控人為山子高科董辦主任虞舒心。另外，虞舒心還擔任山子高科旗下汽車公司山子有謙的法定代表人。



受消息帶動，山子高科今日開盤即漲停，報2.85元。



公開信息顯示，山子高科原為汽車零部件供應商，近年持續拓展整車業務。公司2023年透過收購河北紅星汽車取得乘用車生產資質，並改造其舊有工廠生產寶斯萬城配物流車；其後與吉利合作，盤活原由福特汽車營運的哈飛汽車廠房，生產面向俄羅斯出口市場的雲楓汽車。山子高科旗下山子有謙與天貓合作打造的首款車型，於2025年7月進入工程驗證階段，計劃於2026年第三季量產。



哪吒汽車創立於2014年，曾在2022年交付新車超15萬輛，成為當年的中國造車新勢力新車交付冠軍。但僅僅兩年後，隨著市場環境和自身經營等變化，哪吒汽車三地生產線（浙江桐鄉、江西宜春、廣西南寧）停產或停止生產整車、員工欠薪、供應商欠款無力償還。

《經濟通通訊社14日專訊》