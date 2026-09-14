【ＡＩ】國家安全部部長撰文談AI發展六大風險挑戰，促建立並完善安監平台

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中國國家安全部部長陳一新昨日在「中國網信雜誌」微信公眾號布署名文章《全面築牢人工智能安全屏障 推動人工智能健康有序發展》，指人工智能具有六大風險，包括系統性影響政治安全環境、大規模洩密風險等。該篇文章同時刊登在《中國網信》雜誌2026年第8期。



陳一新表示，人工智能領域已成為全球科技競爭的主戰場、大國戰略博弈的新賽道，中國要加快構建人工智能安全風險防治體系，以高水平安全、高效能治理推動人工智能健康有序發展。對於人工智能，中國不僅要看到機遇、搶佔先機，也要認清風險、守牢底線。



他列舉出人工智能發展帶來的六大風險挑戰，強調要充分認清這些風險挑戰，同時要系統推進人工智能治理：提升體系作戰合力、強化風險感知預警，建立完善人工智能安全監管平台，對潛在風險準確把握相關規律、動向、趨勢，及時堵塞漏洞隱患，並定期發布安全風險防範指南等。



該六大風險挑戰為：



一是「系統性影響政治安全環境」，各種敵對勢力和別有用心之人濫用深度偽造音視頻、AI生成圖文、智能水軍等生成式人工智能技術，低成本、批量化炮製政治謠言、傳播有害信息、煽動對立情緒，對中國實施輿論戰、認知戰，直接威脅中國政治安全、制度安全、意識形態安全。



二是「顛覆性升級網絡攻防態勢」。以美國科技公司近期推出的「神話」(Claude Mythos)、「賽博」(GPT-5.5-Cyber)大模型為標誌，人工智能技術正顯著提升網絡漏洞挖掘、惡意軟件開發效率和武器化水平，網絡攻防進入漏洞工業化、攻防全自動、AI對AI的新階段，「大幅拉低實施網絡攻擊的技術門檻與成本投入，對中國關鍵信息基礎設施帶來嚴重風險隱患」。



三是「規模性放大竊密洩密風險」國內部分用戶安全意識不足，使用境外人工智能產品處理敏感信息和向境外輸出數據，造成境內數據大規模外洩。



*不點名批評美國限制相關國家提升科技創新能力*



四是「壟斷性加劇科技發展失衡」。有關國家利用在人工智能基礎理論、模型架構、核心算力等方面積累的優勢，以「維護國家安全」之名，通過制定實體清單、實施技術管制、壟斷行業標準、建立閉源生態等手段，嚴格限制相關國家引進前沿技術設備、提升科技創新能力，割裂全球人工智能產業鏈、供應鏈，加劇全球智能產業發展失衡。



五是「結構性衝擊社會治理體系」。人工智能應用對社會治理和公共秩序帶來大量不確定性因素，算法「黑箱」、數據「投毒」可能放大已有社會偏見，數據使用過程中的個人信息濫用可能引發用戶信任危機，系統自動決策造成責任歸屬難題



六是「根本性變革軍事鬥爭形態」。誰能通過算法實現更精細的感知、更精準的判斷、更精確的打擊，誰就能掌握戰場主動權。「如美以伊衝突中，人工智能軍事化應用催生情報智能融合、決策智能輔助、目標智能識別、實戰智能支持、認知智能塑造，人工智能正在從戰場『輔助配角』變成『關鍵角色』」。

《經濟通通訊社14日專訊》