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14/09/2026 14:25

《中國要聞》國家衛健委：托育服務法已進入全國人大審議階段，進一步營造生育友好環境

　　國務院新聞辦公室今早舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，由國家衛健委、國家中醫藥局、國家疾控局等單位介紹推動健康中國建設取得決定性進展有關情況。國家衛健委主任雷海潮提到，國家衛健委正在起草托育服務法，已經進入全國人大的審議進程。

　　他強調，要進一步營造生育友好環境，比如去年開始發放育兒補貼，3000多萬家庭因此而受益，降低了家庭的生育、養育和教育成本。在「十五五」期間，還要繼續推進托幼一體化，支持社區、用人單位舉辦托育服務機構，讓居民能夠就近就便、以相對可負擔的價格獲得托育服務。「十五五」規劃還提出了要提高入托率，充分利用現有資源，讓更多的嬰幼兒通過托育服務獲得規範的成長照護，「當然，還要積極宣傳正確婚育觀」。

*近4年人口雖負增長，但仍有較充裕勞動力資源*

　　他指出，現在中國人口總量是14.05億，在世界上將長期處於人口大國地位。最近4年以來，人口出現負增長，但是人口大國的基本面沒有改變。高等教育蓬勃發展，每年新入學的高校學生數都在1000萬以上，能夠為社會提供高素質的勞動力資源。他並指，近年中國新出生人口雖然有所下降，但是仍然維持在800萬左右的數量級，因此未來仍有比較充裕的勞動力資源。
《經濟通通訊社14日專訊》

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