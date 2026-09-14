《神州債市》財政部明日開展9月份國債做市支持操作，規模共7.3億元

財政部公布，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關係的國債收益率曲線，財政部決定開展9月份國債做市支持操作，方向為隨賣，操作券種為2026年記帳式附息（十三期）國債和2026年記帳式附息（十一期）國債，操作額分別為3.9億元人民幣、3.4億元人民幣，期限分別為2年和3年。9月18日（周五）起與同期國債合併上市交易。

《經濟通通訊社14日專訊》