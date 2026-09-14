【提振消費】商務部：完善智能家居標準體系，加速推動全屋智能一體化融合發展

中國商務部等八部門印發《促進智能家居消費行動方案》的通知，提出按今年消費品以舊換新政策部署，支持地方自主合理確定智能家居產品補貼品類和標準；鼓勵生產企業加強智能家居產品研發；鼓勵金融機構開發多樣化消費金融產品與服務；加快制定實施智能家居互聯互通等強制性國家標準，對新建全裝修住宅，明確戶內設置基本智能產品要求等。



商務部消費促進司負責人解讀指，《行動方案》堅持目標導向、問題導向，針對智能家居消費的增長點及存在的堵點卡點，提出擴大優質智能家居供給、完善智能家居標準體系、優化社區便民服務等七條舉措，重點突出四個方面：堅持供需協同發力、打造多元融合生態、精準服務不同群體、打通便民服務鏈條。



其中包括：完善智能家居產品智能化分級評價標準體系，加快制定實施智能家居互聯互通等強制性國家標準，加速推動全屋智能一體化融合發展；大力發展定制式、訂單式、預約式服務；引導企業推行適老化設計，豐富適老化智能家居供給；指導各地科學合理設置廢舊家居回收網點，鼓勵企業提供「送新+收舊」、「互聯網+回收」等服務等。



下一步，商務部將會同相關部門落實落細各項工作舉措，推動相關政策盡快落地見效，帶動更多智能家居產品走入百姓家庭。

《經濟通通訊社14日專訊》