《中印關係》中國外交部：習近平與莫迪會晤達成最重要共識是「中印要做夥伴」

國家主席習近平周末在印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤期間，與印度總理莫迪舉行了會晤，是中印兩國領導人連續三年成功會晤。有記者在外交部今日舉行的記者會上提問，「兩國領導人在會晤中就中印關係達成了哪些新的重要共識？」對此，外交部發言人郭嘉昆表示，「會晤達成的最重要共識就是中印要做夥伴」。



郭嘉昆介紹，習近平指出，中印兩國國情不同，完全可以取長補短、相互支持、彼此成就、共同發展。雙方要以客觀理性的戰略認知校准方向，以合作共贏的理念相互成就，以互尊互諒的政治智慧排除干擾，以開放包容的多邊協作兼濟天下，共同推動中印關係行穩致遠。而莫迪則表示，印方堅持獨立自主的外交政策，發展對華關係不受第三方影響，印方不允許任何勢力在印從事反華活動。



郭嘉昆表示，中方重視莫迪總理作出的重要表態，兩國領導人一致同意中印作為世界上人口最多的兩個國家和全球南方重要成員，應該聚焦發展這個最大公約數，加強友好交往和互利合作，改善兩國關系民意基礎，平衡解決彼此經貿關切，推動兩國經貿關係健康穩定發展。雙方同意相互支持彼此擔任金磚主席國，推動全球南方合作，促進世界多極化，做動盪世界中的穩定進步力量。

《經濟通通訊社14日專訊》