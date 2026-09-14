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AH股新聞

14/09/2026 16:47

【反內捲】市監總局：將對變相延長帳期等惡劣行為嚴厲處罰

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市監總局將嚴懲變相延長帳期行為
▷ 市監總局與工信部、人行協作處理回款難
▷ 工信部引導龍頭企業踐行60日付款承諾

　　國務院辦公廳日前印發《關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知》(以下簡稱《通知》)，對依法治理中小企業回款難問題作出部署。國新辦今日舉行政策例行吹風會，介紹加強中小企業回款難問題治理有關工作情況。市場監管總局信用監管司司長周衛軍在談到反不正當競爭法時表示，下一步，市監總局將持續加強協作，與工信部、人行等部門加強協同配合，建立信息共享工作機制。對那些被中小企業投訴較多的大型企業，市監總局將會同有關部門綜合運用約談、調解等方式督促整改，多方協同化解中小企業回款難等問題；同時，市監總局將持續暢通投訴舉報渠道，對模糊帳期計算節點、使用商業匯票和電子憑證變相延長帳期等惡劣行為，查實後將依法依規進行嚴厲處罰。

　　周衛軍稱，近年來，部分行業「內捲式」競爭加劇，一些大型企業利用自身在資金、技術、交易渠道、行業影響力等方面的優勢地位，壓搾產業鏈、供應鏈下游的中小企業，拖欠中小企業的貨物、工程、服務等帳款，這種不合理的成本轉嫁，不僅擠壓了中小企業的生存空間，還可能削弱整個產業鏈、供應鏈的韌性和活力。反不正當競爭法的出台，有助於改善中小企業生存發展的狀況，也有助於促進經營者確立正確的競爭觀念。

*工信部：新規讓中小企對如何拿到尾款心中有數*

　　另外，工信部副部長柯吉欣提到，當前多數行業尚未出台專門的結算支付規則，部分大型企業利用漏洞，濫用市場競爭優勢，通過模糊帳期的拖延結算節點，《通知》讓中小企業以甚麼方式拿到尾款做到心中有數，同時引導本行業龍頭企業率先發布並踐行60日付款承諾，通過引導龍頭企業先行一步、帶頭表率，帶動整個行業形成及時支付的良好生態。
《經濟通通訊社14日專訊》

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