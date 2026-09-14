【數據解讀】專家：債券、股票融資增長較快，貸款增速相對放緩

人民銀行今日公布的2026年8月金融統計數據報告顯示，8月末，廣義貨幣(M2)同比增幅進一步放緩至7.5%，低於預期並創2025年3月以來近一年半新低；狹義貨幣(M1)同比增幅略擴大至4.1%。8月社會融資規模增1.66萬億元，遜於市場預期的2.04萬億元；月末社融存量464.8萬億元同比增7.2%。8月新增人民幣貸款從7月的負3400億轉正為600億元，惟仍遠低於市場預期的4000億元。



《證券時報》引述權威專家稱，目前中國社會融資規模、M2增速仍有7%以上，與名義經濟增速基本匹配，信用總量擴張並不弱，但結構上發生了變化，債券、股票融資增長較快，貸款增速相對放緩。當前中國金融總量合理增長，社會融資條件持續處於較為寬鬆的狀態。



報道指出，根據測算，今年前8個月，債券和股票融資在社會融資規模增量中的佔比升至50.31%，已超過貸款佔比，較五年前同期高出近20個百分點。其中，企業債券在社會融資規模增量中的佔比升至11.67%，較上年同期提升約5.8個百分點。



報道並指，目前金融「五篇大文章」領域貸款持續保持兩位數增速，增量佔各項貸款增量比重已提高至70%以上，信貸資源更多流向科技創新、綠色轉型等新動能領域，有力支撐經濟結構向新向優。

《經濟通通訊社14日專訊》