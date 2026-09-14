【ＦＯＣＵＳ】誰慢誰死：Dario假「剎車」，智譜狂「抽水」

【FOCUS】車毀人亡在即，司機應怎麼做？小學生都識答「鬆油門、踩剎車」；不過，按Anthropic執行長阿莫迪(Dario Amodei)最新長文，首務卻是力邀一位車速「評估員」上車。看似荒誕不經，卻隱藏了這間掌握全球最前沿大模型的AI巨無霸公司的至少三重盤算。而對其高呼「狼來了」明顯不買帳的，當屬智譜(02513)。



*三步走招招指向中國*



繼去年5月預言AI將對法律、諮詢、金融等行業的「白領血洗(white-collar bloodbath)」之後，阿莫迪周六（12日）再警告，智能體群體或在6到12個月內接管整個互聯網，並恐造成數千億美元的損失。為此，他疾呼「前沿限速(pacing the frontier)」，並提出具體三步走計劃：一，設立嵌入式第三方評估團隊；二，民主國家內部建立共同安全標準；三，全球政府共同協調前沿技術發展。



若將洋洋灑灑近4000字抽絲剝繭，最值留意的兩句是，「調整節奏並不意味著停止模型訓練或技術進步」，「盡可能保持民主國家在AI領域相對於專制政權的領先優勢」。阿莫迪呼籲，不要向中國出售高性能AI晶片或半導體製造設備，嚴厲打擊「專制國家」企業未經授權的AI蒸餾行為，加強安全措施防止AI模型權重被竊取。



*六成募資用於自訓練*



從此角度看，長文相當於「頂層政策遊說」白皮書，說到底就是要求華府出手，以確保Anthropic現時的RSI（遞歸式自我改進）優勢持續領先中國開源大模型。無獨有偶，中國大模型第一梯隊智譜，繼7月配股集資313.75億元後，周日（13日）再宣布配股及發行可轉債集資393.6億元，其中擬將約60%用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練(Fully Self Training)體系研發 ，直指數據自產、環境自造、基礎設施自我優化的RSI閉環。



換言之，一個拼命設置「安全」門檻力保優勢，一個無視「吃相難看」抽水追趕，玄機全在四個字--誰慢誰死，背後是RSI意味模型之間的差距隨時幾何級數式擴大。



*美化報表+法律合規*



難怪特朗普麾下PCAST（總統科技顧問委員會）聯合主席、素來反對AI監管的薩克斯(David Sacks)，語帶反諷地稱，（停止製造前沿大模型）直接行動即可，而不是又一次企圖通過監管俘獲(regulatory capture)來謀取利益。



然而，阿莫迪的盤算遠不止於此，他的第二個目的則是美化財務報表。盡管Anthropic預計將連續第二個季度錄得調整後盈利，但愈來愈激進的模型迭代無疑將推高訓練和折舊成本，不利自身現金流。至於第三層用意，直指世紀IPO（估值或超越SpaceX）的法律後果，任何未充分披露的重大風險都或導致未來的虛假陳述指控。阿莫迪的AI末日論，正正是「我早就提醒過你」以退為進。