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AH股新聞

14/09/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(11日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)3392.97
中國巨石(600176)2656.51
紫金礦業(601899)2122.37
生益科技(600183)1925.77
兆易創新(603986)1893.15
貴州茅台(600519)1557.93
睿創微納(688002)1498.81
中國船舶(600150)1394.60
永鼎股份(600105)1302.16
源杰科技(688498)1268.62
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)6638.26
寧德時代(300750)3507.10
新易盛(300502)3173.58
東山精密(002384)2170.23
三環集團(300408)1809.18
天孚通信(300394)1198.91
滬電股份(002463)1117.47
立訊精密(002475)1113.77
風華高科(000636)1112.19
北方華創(002371)1078.71

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》

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