【數據解讀】回應固投下降，統計局：極端天氣頻發及外部環境複雜難料因素增多

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今年前八個月固定資產投資同比下降7.2%，符合市場預期，但降幅為2020年4月以來最大。國家統計局新聞發言人王冠華今日在國新辦發布會上表示，這是多方面因素共同作用的結果。一方面，夏季高溫、颱風、洪澇等極端天氣頻發，給部分地區的項目施工造成了不利影響；另一方面，外部環境複雜多變，不確定、難預料因素增多，國內仍處在新舊動能接續轉換的過程中，企業投資決策較為謹慎。



*投資轉向更加注重科技創新、產業升級等*



她表示，隨著經濟發展階段的轉換，不能簡單用增速高低來評判投資的成效。是不是有效投資，是不是投向了轉型升級的領域，能不能為經濟長遠發展積蓄動能，這些維度更加值得關注。前八個月，中國固定資產投資規模仍然十分可觀，接近了30萬億元，進一步分析結構和質量可以發現，新動能的投資逆勢成長，不少領域的投資增速還有所加快，投資由過去側重規模擴張轉向更加注重科技創新、產業升級和基礎支撐，這種資金投向的優化正是推動高質量發展所期盼和需要的。



她指出，人工智能領域的核心技術和應用需求快速增長，驅動企業加大對相關產業鏈的投資，電子專用材料製造業、集成電路製造業投資分別增長8.5%和12.0%；新能源汽車產業發展疊加市場的儲能需求旺盛，帶動鋰離子電池製造業投資增長20.6%。與此同時，大規模設備更新政策效應繼續顯現，企業推動設備更新、加快改造升級的意願得到提升。前八個月設備購置投資同比增長9.3%，比1-7月份加快0.3個百分點，佔全部投資的比重達到19.5%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》