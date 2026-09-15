【數據解讀】統計局：房地產市場交易總量趨穩定，價格同比降幅收窄

國家統計局新聞發言人付凌暉今日在國新辦發布會上表示，1-8月份全國新建商品房銷售面積同比下降12.1%，但二手房網簽面積同比增長10.6%，房地產市場交易的總量趨於穩定。



他指出，加快構建房地產發展新模式，效果正在逐步顯現。房地產交易價格同比降幅收窄。從新建商品住宅情況看，70個大中城市中，38個城市新建住宅銷售價格同比降幅比上月收窄，其中一線、二線、三線城市銷售價格同比降幅分別比上月收窄了0.2、0.1和0.1個百分點。從二手住宅情況看，8月份70個大中城市中，48個城市住宅銷售價格同比降幅比上月收窄，其中一線、二線、三線城市銷售價格同比降幅分別比上月收窄1.0、0.2、0.2個百分點。



*商品房去庫存政策取得積極成效*



此外，新建商品房庫存繼續降低。各地區積極採取措施通過購房補貼、賣舊買新等支持政策，以及將庫存房源轉為保障房等多種方式，推動商品房去庫存，取得積極成效。8月末，全國新建商品房待售面積同比下降1.1%，今年以來連續六個月下降，而且近幾個月下降幅度還在擴大。其中新建商品房待售3年以下面積下降4.2%，短期庫存去化效果更為顯著。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》