  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

15/09/2026 11:44

【數據解讀】統計局：房地產市場交易總量趨穩定，價格同比降幅收窄

　　國家統計局新聞發言人付凌暉今日在國新辦發布會上表示，1-8月份全國新建商品房銷售面積同比下降12.1%，但二手房網簽面積同比增長10.6%，房地產市場交易的總量趨於穩定。

　　他指出，加快構建房地產發展新模式，效果正在逐步顯現。房地產交易價格同比降幅收窄。從新建商品住宅情況看，70個大中城市中，38個城市新建住宅銷售價格同比降幅比上月收窄，其中一線、二線、三線城市銷售價格同比降幅分別比上月收窄了0.2、0.1和0.1個百分點。從二手住宅情況看，8月份70個大中城市中，48個城市住宅銷售價格同比降幅比上月收窄，其中一線、二線、三線城市銷售價格同比降幅分別比上月收窄1.0、0.2、0.2個百分點。

*商品房去庫存政策取得積極成效*

　　此外，新建商品房庫存繼續降低。各地區積極採取措施通過購房補貼、賣舊買新等支持政策，以及將庫存房源轉為保障房等多種方式，推動商品房去庫存，取得積極成效。8月末，全國新建商品房待售面積同比下降1.1%，今年以來連續六個月下降，而且近幾個月下降幅度還在擴大。其中新建商品房待售3年以下面積下降4.2%，短期庫存去化效果更為顯著。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗：超級油輪在霍爾木茲海峽撞水雷後爆炸，美軍...

15/09/2026 10:12

中東戰火

沒有台奸，只有開門人

15/09/2026 10:00

大國博弈

施政前瞻 | 李家超預告將戴THEi設計領呔及「一五」襟章發...

14/09/2026 10:09

五年規劃 施政報告2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金