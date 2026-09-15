【數據解讀】統計局：8月進口增較快，因國內市場需求擴大等三因素

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8月內地貨物進出口總額46455億元，同比增長19.8%，比上月加快0.6個百分點。其中，出口27274億元，同比增長18.6%；進口19181億元，同比增長21.7%。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，關於8月份進口增長比較快，主要有三方面因素：



一是全球產業技術創新的推動。隨著以人工智能為代表的新技術應用加快拓展，全球相關領域生產和投資需求擴大。中國作為全球重要的製造業大國，在全球產業鏈供應鏈中佔據重要位置。在全球化生產過程中，中國對於上游原材料、中間品等需求擴大，帶動進口增加。1-8月份，中國銅礦砂及其精礦、集成電路進口額同比分別增長28.5%、55.1%。



二是國內市場需求擴大的帶動。今年以來，中國經濟運行總體平穩，市場需求擴大，工業生產保持較快增長，為消費品、零部件等產品進口增長提供有力支撐。1-8月份，中國農產品進口額增長6.6%，高技術產品進口額增長40.1%。



三是主動擴大進口的影響。中國有序擴大自主開放和單邊開放，對所有非洲建交國實施零關稅，舉辦進博會、消博會、鏈博會等國際展會，為全球優質商品進入中國創造了有條利件。



1-8月份，中國從東中盟、非洲、拉丁美洲的進口額分別增長20.3%、14.2%和21%。 總的看，中國進口保持較快增長，不僅有利於滿足國內生產生活需要，也有利於拓展國際經貿合作空間，實現互利共贏。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》