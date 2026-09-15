《神州經脈》滬指四連挫，消費增速三個月低，伊朗外長明訪華

滬綜指連跌四日，今日（15日）收低0.54%報3864.28點，深成指跌0.72%，創業板指挫1.15%。交投低迷，滬深兩市全日成交額1.6萬億元（人民幣．下同），創年內新低，較上一個交易日少165億元或1%。盤面上，旅遊、零售及酒店餐飲等消費板塊領跌，其中旅遊挫5.3%最傷。另外，半導體產業鏈逆市上揚，板塊指數漲1.6%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7134，較上個交易日4時30分收盤價跌63點子，創9月3日以來近兩周新低，全日在6.7081至6.7150之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7670，較上個交易日升28點子，五連升，創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約620點。



*今日新聞精選*



1. 中國外交部發言人宣布，伊朗外長阿拉格齊將於9月16日（明日）訪華，中共中央政治局委員、外交部長王毅將同其舉行會談。這將是阿拉格齊今年第二度訪華，而且時間點同樣在「習特會」前夕。今年5月初，阿拉格齊訪華與王毅會晤，是美伊開戰以來阿拉格齊首次訪華，並恰逢美國總統特朗普訪華前一周。當時中國官媒報道，阿拉格齊向王毅通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮，並表示可盡快解決好霍爾木茲海峽開放問題。



2. 國家統計局今日公布，8月規模以上工業增加值同比增速擴至5.2%，高於預期；社會消費品零售總額同比增幅放緩至0.4%並創三個月低；首8月固定資產投資同比降7.2%符合預期，但降幅為2020年4月以來最大。統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，外部環境不利影響加深，國內供強需弱矛盾突出，部分企業生產經營困難，經濟穩中向好的基礎還需鞏固。



3. 國家統計局公布2026年8月份商品住宅銷售價格變動情況。路透根據數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降3.0%，為今年來最慢降幅，上月跌3.2%；環比下降0.1%，上月亦降0.1%。國家統計局城市司高級統計師楊彩芳解讀數據指，2026年8月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比降幅總體收窄，一二三線城市同比降幅繼續收窄。



4. 彭博經濟研究分析，中國8月供需缺口進一步擴大，工業生產加快，同比增速重新回到2026年4.5%的GDP增長目標下限之上；但需求端表現疲軟，消費增長持續停滯，固定資產投資降幅進一步加深。投資顯著下滑表明穩增長刺激措施在第三季度並未明顯加碼。9月下旬將為政府重新評估政策走向提供一個關鍵窗口，但彭博預計政策基調不會有重大調整。



5. 中國外交部發言人郭嘉昆今日主持例行記者會。有外媒提問，美國太空軍稱已經擁有了在軌太空武器，中方有何回應？對此，郭嘉昆表示，中國一貫堅持和平利用外空，維護外空安全，反對外空武器化、戰場化和軍備競賽，「我們敦促美方停止在外空擴軍備戰，以實際行動維護全球戰略穩定」。



6. 外電引述瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，該行將MSCI中國指數的年末目標價下調至78，以反映維持2026年10%的盈利增長預測不變，以及更保守的估值假設，並體現流動性下降、全球利率走高及地緣政治不確定性。鑑於中國消費增長相對乏力，傾向於槓鈴策略，一端配置人工智能科技硬體、出口龍頭等結構性增長受益者，另一端配置銀行股，作為高股息率的防禦性標的。



7. 據財聯社報道，從知情人士處獲悉，華為、賽力斯(09927)(滬:601127)的智選車合作模式將在本周進行調整，未來華為將採用輕資產的方式與賽力斯合作。新模式落地後，賽力斯負責品牌運營、渠道管理、產品規劃，承擔整車端經營風險。華為轉為技術賦能方，依舊向問界提供鴻蒙座艙、ADS高階智駕等全套智能汽車技術方案，但不再進行重資產投入和全鏈路運營。



8. 小米集團(01810)合夥人兼總裁、手機部總裁、小米品牌總經理盧偉冰今日在微博發文稱，全新的小米18Pro系列將於本月發布，這是小米數字系列有史以來升級最大的一次。盧偉冰稱，小米18Pro系列在性能、影像、續航、AI能力等方面均有顯著提升。