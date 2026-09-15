《鍾之日記》消費走疲，廣汽強彈

9月15日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國際油價續升，美國十年期債息升破5厘大關，加上議息在即，美股周一（14日）受壓。港股今早輕微高開16點後回軟，內地公布8月經濟數據有好有壞，消費股走軟，大市跌幅擴大，最多挫260點。恒指全日跌250點或1%，收報24667，主板成交超過1872億元。



*滬綜指四連跌，8月投資消費持續低迷*



內地8月經濟延續分化，工業生產保持強勢，但消費及投資遠低於預期，表明供強需弱矛盾突出。滬綜指連跌四日，今日收低0.54%報3864.28點，深成指跌0.72%，創業板指挫1.15%。交投低迷，滬深兩市全日成交額1.6萬億元人民幣，創年內新低，較上一個交易日少165億元人民幣或1%。



數據顯示，內地8月規模以上工業增加值同比增長5.2%，優於預期；社會消費品零售總額同比增0.4%，創三個月低點，亦不及市場預估；1-8月固定資產投資同比降7.2%，創2020年4月以來最大降幅。分析人士認為，8月經濟繼續面臨下行壓力，三季度經濟恐將低迷；儘管進入9月投資部署持續加力，但財政支持的落地和傳導均需時間，政策效果仍待觀察。



盤面上，旅遊、零售及酒店餐飲等消費板塊領跌，其中旅遊挫5.3%最傷。消費疲軟持續，市場期待三季度財政政策能提供更有力的支持。另外，半導體產業鏈逆市上揚，板塊指數漲1.6%，大為股份(深:002213)升停，拓荊科技(滬:688072)飆8%。



*內地社零數據遜預期，消費股走弱*



國家統計局今日公布，內地8月社會消費品零售總額同比增長0.4%，增速較上月放緩0.2個百分點，並低於預期的0.8%；環比則跌0.13%。其中，除汽車以外的消費品零售額同比增速與上月持平，均為2.5%。



按消費類型分，商品零售和餐飲收入均放緩。8月商品零售同比增長0.2%，低於前值0.2個百分點；儘管有暑期出行增多的帶動，餐飲收入增速仍放緩0.3個百分點至1.1%，為年內次低，僅高於5月。



摩根大通近日發表報告稱，中國消費市場上半年呈現「磨礪多於煥新」的特徵，行業仍受需求疲軟及價格戰困擾。消費板塊營收僅同比增長2%，淨利潤則同比下跌4%。該行指，餐飲、啤酒、食品飲料和運動服目前的估值處於其10年歷史區間的底部5%。摩通並指，市場共識對下半年反彈的預期過於樂觀，存在進一步下調風險。



消費板塊表現疲軟，海底撈(06862)挫3.1%，報9.655元；老鋪黃金(06181)挫3.6%，報355.8元；萬洲國際(00288)跌2.4%，康師傅控股(00322)跌1.8%，李寧(02331)、蒙牛乳業(02319)跌約1%，安踏體育(02020)、美的集團(00300)、華潤啤酒(00291)則跌不足1%。



花旗早前亦指，海底撈8月整體翻桌率同比下跌低單位數，對比管理層在中期業績後交流中提及8月首三周錄得低單位數增長，反映8月每周翻桌率波動大於預期，顯示內地整體消費環境疲弱。該行維持海底撈「買入」評級及目標價19.3元。



*廣汽傳擬購一汽豐田部分股權，股價曾飆16%*



廣汽集團(02238)擬購一汽合資公司部分股權，H股今早復牌，股價盤中急升16%，最後收漲2.6%，報2.385元。



9月14日晚，廣汽集團公告稱已與中國第一汽車股份有限公司（下稱「一汽股份」）簽署《意向協議》，籌劃以發行股份的方式購買一汽股份持有的某整車合資公司的部分股權，並募集配套資金。



因本次重組標的涉及境外上市公司，暫緩披露標的資產名稱。但據內媒報道，公告所涉某整車合資公司即為一汽豐田汽車有限公司（下稱「一汽豐田」）。交易完成後，一汽股份將成為廣汽集團第二大股東，具備戰略影響力；本次交易不會導致廣汽集團實際控制人變更，亦不構成重組上市。



市場料借由此次交易，廣汽與一汽將從不同層面受益。消息人士透露，本次交易大概率不涉及一汽豐田汽車銷售有限公司，廣汽集團不會全盤收購一汽股份所持一汽豐田股權，交易也不會直接促成廣汽豐田與一汽豐田合併。一汽股份在交易後或將持有廣汽集團約30%的股份。



據了解，一汽豐田由一汽股份與豐田汽車合資設立，雙方通過直接或間接方式各自持股50%。廣汽集團自身已持有廣汽豐田股權，若通過發股購入一汽豐田部分股權，則同一體系內的南北豐田權益歸入廣汽集團，採購、渠道與研發協同空間打開，直接呼應監管層避免同質化競爭的要求。



同時，廣汽集團在不動用企業現有資金的情況下就能獲得一汽豐田部分股權，對廣汽集團整體也能帶來相當規模的收益。此前媒體報道稱，一汽豐田2025年實現利潤超過73億元人民幣，按比例推算可為一汽股份帶來約37億元人民幣的利潤。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。